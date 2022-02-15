Москва, 15 февраля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Министерство финансов России отменило очередное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за возросшей волатильности на рынках, сообщает 15 февраля пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 февраля аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Отметим, что Минфин уже в третий раз с начала года отказывается от проведения запланированных аукционов по размещению ОФЗ из-за неблагоприятной ситуации на рынках.

Читайте также:Минфин не будет размещать ОФЗ до нормализации ситуации на рынках

На последнем аукционе, состоявшемся 9 февраля, ведомство разместило два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму почти 25 млрд рублей с погашением в 2032 и 2036 годах при совокупном спросе более 85 млрд рублей.

В соответствии с планом Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке за I квартал ведомство намерено предложить на аукционахОФЗ на 700 млрд рублей. За весь предстоящий год Минфин планирует разместить ОФЗ в общей сложностина3,26 трлн рублей в валовом выражении.