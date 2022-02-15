Вашингтон, 15 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер Джаред Айзекман, основавший компанию Shift4 Payments и в 2021 году спонсировавший первый туристический полёт в космос, планирует оплатить еще три подобных полета компании SpaceX, сообщает Reuters.

Spacex.com SpaceX Starship

Айзекман планирует сотрудничать с главой SpaceX Илоном Маском и запустить на орбиту экипаж из четырех человек уже в четвертом квартале 2022 года. Целю полета, получившего название Polaris Dawn, является установление нового высотного рекорда на орбите, а также осуществление первого коммерческого выхода в открытый космос.

Помимо этого SpaceX возможно испытает лазерную систему связи спутниковой сети Starlink.

Напомним, частная американская компания SpaceX планировала в 2018 году организовать первый коммерческий полёт вокруг Луны, но миссия так и не состоялась.