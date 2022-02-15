Саратов, 15 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В поликлиниках Саратовской области необходимо устранить очереди, которых тем более не должно быть при оформлениии выписки. Амбулаторное звено с ростом заболеваемости сильно перегружено, что доставляет неудобства населению. В связи с этим жителей региона необходимо убеждать зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и оформлять дистанционно больничные листы, заявил 15 февраля губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Digital.gov.ru Госуслуги

Он отметил, что с начала года появилась возможность оформления больничных листов на портале. До конца марта можно будет с помощью сайта вызвать врача на дом.

«Система электронных больничных для того и вводилась, поэтому нужно, чтобы она охватила всех жителей. Находите способы убеждать людей регистрироваться на портале, разъясняйте по всем каналам, как это сделать», — подчеркнул глава региона.

Также необходимо налаживать взаимодействие новой медицинской информационной системы «122» с порталом госуслуг.

Система «122» развернута в Саратовской области с ноября 2021 года. Сейчас здесь работают как врачи, так и волонтеры. В сутки она принимает до 600 звонков, большая часть обращений касается вызовов врачей на дом. Губернатор поручил усилить техническую составляющую службы и отработать взаимодействие с поликлиниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 2097 ковид-пациентов, на амбулаторном — 27 338.

Читайте также: В Саратовской области за сутки госпитализировали 298 ковид-пациентов