Лос-Анджелес, США, , 17:51 — REGNUM Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер поздравил Кортни Кардашьян с днём всех влюблённых. Об этом 15 февраля пишет Page Six.

Кортни Кардашьян

В качестве подарка Баркер преподнёс Кардашьян две «гигантские» чёрные статуи Микки и Минни Маус. Как отмечает издание, вокруг скульптур находились «сотни» свечей и красных роз.

Напомним, что в октябре 2021 года Баркер сделал предложение Кардашьян. О своём романе пара впервые публично сообщила 14 февраля 2021 года.

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