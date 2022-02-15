Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Полиция США обеспокоилась экстремизмом на фоне того, как федеральные судьи за 2021 год получили более 4500 угроз, сообщает 15 февраля Reuters со ссылкой на главу службы федеральных маршалов.

Полиция США Tony Hisgett

«Число наших расследований по поводу угроз и неподобающих комментариев, откровенно говоря, увеличивалось в течение нескольких лет», — рассказал Рональд Дэвис, директор службы федеральных маршалов США.

Дэвис подчеркнул, что количество угроз растет в геометрической прогрессии.

Напомним, что правоохранительные органы Штатов бьют тревогу по поводу растущей волны угроз со стороны антиправительственных активистов после выборов 2020 года.

В начале 2022 года генеральный прокурор Меррик Гарланд создал специальную группу по борьбе с угрозами, которые получают работники избирательных комиссий. Группа смогла поймать уже двух человек.