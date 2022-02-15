Москва, 15 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Москве до 17 февраля продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом 15 февраля сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

Причина предупреждения — гололедица. Опасность ожидается до 17:00 17 февраля. В Гидрометцентре также предупредили о погодной опасности в Московской области, где также ожидается гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 15 февраля наблюдалось потепление, в 14:00 температура воздуха достигло трёх градусов тепла. День стал самым тёплым этой зимой.