Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заступился за охранника, который пририсовал глаза картине ученицы художника Малевича Анны Лепорской. Свою позицию он изложил 15 февраля в соцсетях.

Евгений Куйвашев

Kremlin.ru

Он напомнил, что мужчине сейчас вменяют вандализм. Но, по его словам, в изменении на картине катастрофы не случилось.

«Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами», — считает глава Среднего Урала.

Чиновник добавил, что охранник не сделал ничего того, за что его нужно строго наказывать, и выразил надежду на то, что следователи проявят к нему снисхождение. Также Куйвашев добавил, что виновник скандала является ветераном двух войн и получил контузию.

«Сейчас это наивный человек, большой ребёнок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», — заключил губернатор.

Отметим, многие интернет-пользователи согласились с ним. Как сообщало ИА REGNUM, глаза были нарисованы на картине «Три фигуры» на выставке в «Ельцин-центре». Это произошло ещё в декабре.

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