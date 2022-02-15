Нея, Костромская область, 15 февраля 2022, 17:48 — REGNUM Технологическая подача газа в городе Нее Костромской области состоится в 3 квартале 2022 года. Об этом сообщает администрация региона.
Напомним, сейчас в области строится магистральный газопровод «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит обеспечение «голубым топливом» 4 муниципалитетов — села Парфеньево, городов Нея, Мантурово и Шарьи. В Парфеньево газ «пришёл» 28 декабря 2020 года. Подключение Мантурово и Шарьи ожидается до конца 2022 года.
Всего в Нее перевести на природное топливо должны 1122 дома и 13 социальных объектов. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации округа, проектно-сметная документация готовится по четырём из них, в том числе Коткишевской школе, детскому саду No 6 и детско-юношеской спортивной школе. Жители заключили и оплатили 263 договора на технологическое присоединение.
Справка: в Костромской области создано 29 районов, муниципальных и городских округов. Газифицированы 12 из них: Кострома, Костромской район, Галич и Галичский район, Волгореченск, Нерехтский, Красносельский, Судиславский, Сусанинский и Буйский районы, село Парфеньево. Также «Газпром» выделил деньги на строительство второго газопровода со стороны Вологодской области к городу Солигаличу. От него зависит обеспечение газом ещё 11 муниципальных образований. Начало работ запланировано на 2022 год. Если газопроводы будут достроены, «голубым топливом» будут обеспечены почти все районы.
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