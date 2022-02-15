Москва, , 17:45 — REGNUM Режиссёр Ладо Кватания стал новым героем шоу «вДудь». Премьера ролика состоялась на одноимённом YouTube-канале 15 февраля.

Дудь Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках общения с журналистом Кватания рассказал о своём дебютном фильме «Казнь», стоимости своих работ и блокировке популярных видеоклипов.

Напомним, что Ладо Кватания известен совместными работами с популярными российскими музыкантами. Так, ранее режиссёр сотрудничал с Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Оксимироном (Мирон Фёдоров).

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