Красногорск, 15 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В современной Европе трудно представить какую-либо полномасштабную войну, и тем не менее такая война произошла не так давно по историческим меркам. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Федеральный канцлер сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом представляют себе какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии», — заявил Путин.

«Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — по Белграду. Это же было! Без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций», — подчеркнул он.