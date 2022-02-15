Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Белый дом готовится объявить о создании новой целевой группы, которая поможет внедрению строительных материалов с более низким уровнем углеродных выбросов в рамках перехода правительства США на экологически чистую продукцию, сообщает 15 февраля Reuters.

Джо Байден

Ранее в декабре президент США Джо Байден заявил, что правительство, ежегодно закупающее товары и услуги на сумму более $650 млрд, планирует сократить выбросы на 65% к 2030 году, а к 2050 году добиться нулевого уровня выбросов.

Совет по качеству окружающей среды и Управление по внутренней климатической политике Белого дома организовали целевую группу Buy Clean Task Force для создания рынка низкоуглеродных материалов, сообщил журналистам представитель администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ранее назвал изменение климата угрозой существованию человечества.

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