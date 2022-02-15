Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Студенты вузов Санкт-Петербурга могут перейти на дистанционный формат сдачи экзаменов летней сессии. Об этом 15 февраля сообщил председатель Совета ректоров вузов города и области Алексей Демидов, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

В связи эпидемической обстановкой в Петербурге местные вузы вновь переводят своих студентов на «дистант» или на смешанный формат обучения, где практические занятия проходят очно, а лекционные в основном удалённо. Однако такая мера может продлиться и на период сессии, в результате чего петербургские студенты будут сдавать экзамены с применением компьютерных технологий.

«Весьма вероятно. Вполне допускаю такую ситуацию, что так называемая промежуточная аттестация — сессия — может проходить также в онлайн-формате во многих вузах», — сообщил Алексей Демидов.

Напомним, ранее ИА REGNUM также сообщало, что при желании студенты СЗИУ РАНХиГС смогут дистанционно пройти ГИА, включающую государственные экзамены и защиту дипломной работы.

Читайте ранее в этом сюжете: После отмены запретов в Петербурге на «дистанте» остаются всего 75 классов