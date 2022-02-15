Нижний Новгород, , 17:33 — REGNUM Штамм «Омикрон» подтвердился у 94% нижегородцев с положительными ПЦР-тестами на коронавирус. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону 15 февраля.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По данным ведомства, реальное число заболевших «Омикроном» выше, так как секвенирование проводится выборочно».

«Основная часть инфицированных не выезжала за пределы Нижегородской области. Все заболевшие изолированы и лечатся дома или госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. Болезнь протекает преимущественно в форме ОРВИ», — процитировал региональный Роспотребнадзор портал «В городе N».

ИА REGNUM напоминает, что по данным оперативного штаба по борьбе с COVID штамм коронавируса «омикрон» распространился на все регионы России. В последние дни пациенты с «Омикроном» наблюдались в 84 субъектах.