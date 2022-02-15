Москва, , 17:31 — REGNUM В строительстве заплатить работнику-мигранту меньше далеко не всегда значит сэкономить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель PERI Академии, которая занимается обучением кадров строительных специальностей, Ирина Фролова.

Трудовые мигранты

На стройках сегодня действительно ощущается колоссальная нехватка рабочей силы, отмечает эксперт. Сложности со въездом мигрантов остаются. Строительные компании не готовы привлекать к работе соотечественников, считая эту категорию работников более затратной. Потенциальные монтажники, в свою очередь, также не хотят инвестировать в собственное обучение, так как на рынке отсутствует спрос на квалифицированных специалистов, и на стройках их все чаще заменяют на более дешевую рабочую силу из стран ближнего зарубежья.

«Среди управленцев строительной отрасли бытует стереотип, что все затраты на проект рассчитываются, исходя из списка материалов, оплаты персонала, техники. Никто при этом не рассчитывает риски, размеры потерь из-за того, что на площадки выходят неквалифицированные рабочие. И если размеры потерь сопоставить с инвестициями в обучение и повышение квалификации рабочих, цифры будут сильно отличаться. Заплатить меньше далеко не всегда значит сэкономить. Строительным компаниям надо пересмотреть подход к подбору людей. Конечный результат будет более финансово привлекательным, если работать с соотечественниками», — считает Ирина Фролова.

Эксперт сообщила, что в их компании имеется опыт обучения как иностранцев, так и российских граждан.

«С точки зрения усвоения материала, вовлечённости, адекватности и понимания результата — это две несравнимые группы. Ребята из стран ближнего зарубежья не очень приспособлены для того, чтобы проходить такое технически непростое обучение. Возникают сложности с незнанием языка, основ строительства, монтажа. Мы фактически учим их как детей, по уровню восприятия материала они недалеко ушли от школьников. А потом такие «студенты» приходят на строительные площадки. Отсюда нередки случаи срыва сроков, несчастные случаи и колоссальные финансовые потери», — поясняет Ирина Фролова.

Кроме того, эксперт обратила внимание на устаревшие программы колледжей по строительным специальностям, зачастую отсутствие в ссузах современной техники для отработки полученных знаний.

Напомним, 14 февраля 2022 года в интервью телеканалу «Россия-24» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил в пользу завоза мигрантов из стран ближнего зарубежья, что отсутствие дешёвой рабочей силы на рынке строительства РФ оказывает существенное влияние на рост цен на жилье в стране.«У нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешёвой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%», — пояснил Хуснуллин.