Москва, , 17:31 — REGNUM По программе реновации в Москве началось строительство дома в районе Люблино. Об этом 15 февраля сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объект появится по адресу: Совхозная улица, земельный участок 55/1. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», — рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в новом доме будет 322 квартиры, в том числе 61 однокомнатная, 242 двухкомнатные и 19 трёхкомнатных. Четыре квартиры приспособят для маломобильных жильцов.