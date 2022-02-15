Казань, , 17:29 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 5 304 346 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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За прошедший день в регионе осуществили 18 205 тестирований на коронавирус. Проводят обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировали 76 883 случая заражения коронавирусом, в том числе 3727 — за сутки. Выздоровели всего 48 077 пациентов, скончались 1668 человек.

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