Челябинск, , 17:29 — REGNUM В АО «Челябинский цинковый завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) запущена трансформаторная подстанция ЦТП-2а. Она позволяет повысить надёжность электроснабжения и снизить затраты на электроснабжение предприятия.

Новая центральная трансформаторная подстанция спроектирована в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами в сфере энергоснабжения. Уникальность ЦТП-2а состоит в возможности получения питания как от подстанции ГПП-1, которая подключена к сетям территориальной сетевой организации (распределительным сетям), так и от подстанции ГПП-2, присоединенной к единой национальной (общероссийской) электрической сети (магистральным сетям).

Учитывая разницу в тарифах на услуги по передаче электроэнергии по магистральным и распределительным сетям, запуск ЦТП-2а позволит экономить денежные средства и станет приятным бонусом для экономики производства.

«Несмотря на то, что подстанция работает совсем недавно, можно уже говорить о ее экономической эффективности. Так, за декабрь экономия средств за счет разницы в тарифах составила 959 тысяч рублей», — поясняет главный энергетик АО «ЧЦЗ» Александр Вернергольд.

Затраты на строительство подстанции составили 159,7 млн рублей. Здание старой подстанции, построенное в 1957 году, снесено в декабре 2021 года. На освободившемся пространстве планируется возведение локальных очистных сооружений, которые позволят запустить систему замкнутого водооборота производства. Строительство экологического объекта планируется закончить уже к 2024 году. Инженерное решение позволит полностью исключить сброс промышленных стоков в реку Миасс.