Махачкала, , 17:21 — REGNUM В Дагестане произошли кадровые перемены в руководстве одного из органов исполнительной власти. Освобожден от занимаемой должности председатель регионального комитета по архитектуре и градостроительству Незир Гусейнов. Указ об отставке подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Флаг Дагестана

Как отмечается в указе, с просьбой об освобождении от должности обратился Незир Гусейнов по собственному желанию. На посту руководителя комитета по архитектуре он проработал два с половиной года, начиная с 2019 года. Причина его освобождения от должности не называется. Кто возглавит ведомство после ухода Незира Гусейнова, также не сообщается.

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