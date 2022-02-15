Москва, 15 февраля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Опубликован трейлер будущего фильма о российском рэпере Басте (Василий Вакуленко). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале лейбла «Газгольдер» 15 февраля.

Gazgolder Василий Михайлович Вакуленко (Баста)

Картина под названием «Баста. Суперигра» раскроет эксклюзивные подробности жизни музыканта. Вместе с Бастой в съёмках фильма поучаствовали Скриптонит (Адиль Жалелов), Влади (Владислав Лешкевич) и Гуф (Алексей Долматов). Выход работы запланирован на 22 февраля 2022 года.

Напомним, что Баста ведёт музыкальную деятельность с 1996 года. На текущий момент дискография рэпера состоит из 10 студийных альбомов.