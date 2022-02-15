Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) дал положительный ответ на предложение по размещению мемориальной доски Ленинградскому рок-клубу на улице Рубинштейна. Об этом 15 февраля сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Цой Цитата из к/ф «Асса». реж. Сергей Соловьев. 1988. СССР

"Это был невероятно сложный процесс, который длился почти год. Только со второй попытки поданный нами комплект документов оказался верен», — говорится в тексте поста.

Инициаторы поблагодарили лиц, которые помогали в осуществление этой идеи. Также отметили, что сейчас для этого уже имеются важные документы: положительный протокол собрания собственников дома по ул. Рубинштейна, 13, согласование КГИОПа, решение городского совета по мемориальным доскам. После чего необходимо получить ответ от правительства Петербурга.

Эскиз будущей мемориальной доски планируют продемонстрировать в первом национальном музее рок-музыки в начале марта. Дата будет связана с 41-й годовщиной открытия Ленинградского рок-клуба. Установить доску планируют до конца мая, перед Днем города.