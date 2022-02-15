Саратов, 15 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Во дворце водных видов спорта города Саратова с 21 по 27 февраля впервые пройдут соревнования Кубка России по прыжкам в воду. Сборная страны уже приступила к первым тренировкам, сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Цитата из м/ф «Квака-задавака». реж. В. Голиков. 1975. СССР Готов к прыжку

По словам вице-президента Российской федерации прыжков в воду, главного тренера сборной команды России Светланы Моисеевой, после первой тренировки спортсмены остались довольны условиями и надеются показать здесь хороший результат.

Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены страны, в их числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплинам Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина.

Дворец водных видов спорта в Саратове был построен в 2021 году в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, первый Открытый чемпионат Москвы по зимнему плаванию прошел 4−6 февраля на Гребном канале ГБУ «СК «Мегаспорт» Москомспорта.

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