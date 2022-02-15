Ижевск, 15 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Депутаты Государственного совета Удмуртии утвердили новую схему избирательных округов, а также территорий, которым будут соответствовать региональные группы кандидатов на выборах в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета по итогам заседания 15 февраля.

Схема региональных групп

Представляя новую схему, глава ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников напомнил, что ранее были внесены изменения в республиканское законодательство, связанные со сменой соотношения депутатов Госсовета, избираемых по спискам и по одномандатным округам.

Так, в республике теперь будет 4 — одномандатных округов, из них 17 сформированы в Ижевске: по три — в Индустриальном, Ленинском и Первомайском районах, по четыре — в Октябрьском и Устиновском районах. По два округа образованы в Воткинске, Глазове и Сарапуле, один — в Можге.

Остальные 16 округов будут включать муниципальные образования и их части.

Избрание депутатов по партийным спискам будет проходить в рамках 12 региональных групп. В республиканском списке максимальное число кандидатов может достигать 63 человек, в общереспубликанской части списка будет от одного до трех кандидатов, каждая из региональных групп списка кандидатов будет включать от одного до пяти кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 21 декабря 2021 года депутаты Госсовета республики внесли изменения в республиканский закон «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики». Согласно изменениям, по партийным спискам в республиканском избирательном округе теперь будут избираться в Госсовет республики 20 депутатов, еще 40 парламентариев будут избраны по одномандатным округам.

На выборах депутатов Госсовета текущего созыва 30 депутатов избирались по партийным спискам и 30 — по одномандатным округам.

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