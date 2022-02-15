София, , 17:07 — REGNUM Главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил Болгарии генерал-майор Михаил Попов подписал приказ о проведении конкурса на замещении 200 вакантных должностей в болгарской армии. Об этом 15 февраля со ссылкой на министерство обороны республики сообщает софийская газета «24 часа».

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, соответствующий отбор соискателей пройдет с 21 июля по 2 августа нынешнего года. Претендентов ждут собеседование, проверка физических данных, а также тесты на знание истории, болгарского языка и знание основ военного дела.

О каких именно должностях в данном случае идет речь, не сообщается. Известно лишь, что, согласно новому плану минобороны Болгарии, гражданам, победившим в конкурсе, будут предоставлены дополнительные льготы и выделено повышенное жалование.

Ранее правительство Болгарии объявило о намерении повысить престиж армии страны.

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