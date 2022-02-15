Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Застрявшие в аэропорту «Кольцово» пассажиры рейса U6−219 Екатеринбург — Сочи уже прибыли к месту назначения. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта курортного города.

Сочи

Niklitov

Посадка была произведена в 15:15 по местному времени. По графику прилёт ожидался в 13:25.

Как сообщало ИА REGNUM, вовремя вылететь из Екатеринбурга гражданам помешала техническая неисправность. Самолёт вернули на стоянку, а пассажиров пересадили в резервный лайнер.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейс Екатеринбург — Сочи задержали из-за неисправности