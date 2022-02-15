Берлин, 15 февраля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Экс-полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус назвал своих фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Бавария» тоже, если они справятся с травмами и приведут защиту в порядок. У «Пари Сен-Жермен» также есть шанс, если их атака заработает. Если это будет английская команда, то я выберу «Манчестер Сити». В какой-то момент Хосеп Гвардиола должен выиграть Лигу Чемпионов», — цитирует Лотара Маттеуса издание kicker.

Сегодня, 15 февраля, будут разыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. «Пари Сен-Жермен» встретится с мадридским «Реалом», а лиссанбонский «Спортинг» — с «Манчестер Сити».

По итогам группового этапа «Манчестер Сити», одержав четыре победы и потерпев два поражения, вышел из группы A с первого места. «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и амстердамский «Аякс» стали единственными клубами, набравшими максимум очков.