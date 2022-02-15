Магас, 15 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Ингушетии силовики в рамках проведения операции «Оружие» обнаружили схрон с боеприпасами и вооружением. Тайник оборудовали неизвестные лица в 250 метрах от селения Пседах Малгобекского района, сообщили 15 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

uzz75 Автомат Калашникова

В схроне были спрятаны автомат Калашникова со следами коррозии и четыре снаряженных магазина к нему со 111 патронами калибра 5,45 мм, также имеющие следы коррозии. Кроме того были найдены 30 патронов калибра 5,45 мм россыпью в таком же состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В ходе следствия будут установлены лица, оборудовавшие данный схрон.

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