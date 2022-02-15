Кострома, 15 февраля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Костромской области прививку от COVID-19 сделали первые 130 несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Irkobl.ru Вакцина «Спутник М»

Подростки в возрасте от 16 до 17 лет из школ, колледжей и техникумов благополучно прошли вакцинацию первым компонентом. Нестандартных реакций на препарат не выявлено. Детей в возрасте от 12 до 15 лет в регионе пока не вакцинировали.

Пока регион получил 480 комплектов «Спутника М» и ждёт от Минздрава ещё 3500 доз. Точные сроки, в которые поступит вакцина, неизвестны.

Напомним, прививки детям делают в школьных медкабинетах. С 12 до 15 лет для этого требуется одобрение родителей. С 15 лет подросток сможет подписать согласие на вакцинацию самостоятельно.