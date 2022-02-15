15 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:12 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что США пытаются повлиять на своих партнёров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в этой части света возобладает здравый смысл, и «европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 февраля в социальной сети Facebook.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кто платит, тот и заказывает музыку, как говорится», — пишет Марина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никакой разницы с тем, что происходит на Украине и тем, как дела обстоят в остальной Европе. Граждане убеждены, что Соединённым Штатам удалось добиться тотального подчинения своих вассалов.

«В Европе такое же марионеточное управление, как на Украине. Они ничего не решают. Им скажут воевать с Россией до последней капли крови — они будут воевать. Они забыли уже времена, когда было по-другому», — отмечает Olesya P.

Голос хозяина. США, Европа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что в Европе нет таких политиков, которые вознамерились бы перечить воле США.

«С такими министрами иностранных дел, как в Британии, Европа всегда будет в подчинении США. Если своего ума нет и сказать нечего, то надо повторять то, что говорит босс», — отмечает Людмила Т.

Элизабет Трасс UK Government

Часть людей считает, что России вообще не стоит от кого-либо что-нибудь ждать, следует быть более самостоятельной страной.

«Не надо на это надеяться! Это выработано США не одним десятилетием. Европа — подкаблучница, находится между молотом и наковальней, живёт по принципу флюгера. У нас на Европу не собираются компроматы, на их лидеров, мы не вгоняем их в долги и не навязываем свои ценности, не арестовываем их имущество, нету у них наших огромных баз и оружия в отличие от США, которых даже если не приглашают, то они всё равно припрутся, несмотря на протесты обычных обывателей. У нас не поддерживаются ЛГБТ, у нас нет родителей под номерами. Ну что мы можем им предложить? ОДКБ, спокойную, размеренную жизнь, обоюдное уважение, решение любых проблем в спокойном алгоритме без нагнетаний и психоза, развитие нормальных отношений и так далее в этом же русле? Ну, им хочется быть ведомыми, чтобы жизнь их била ключом и всё больше по голове. Ну, это их выбор. Что уж тут добавишь. Если ранее мы брали с них некоторые примеры, то сейчас уж точно не стоит нынешние их примеры брать, и уж тем более за основу. У каждого народа есть то, что отличает их друг от друга: костюмы, танцы, песни, литература, национальные особенности. А когда это всё стараются обезличить, то становится неинтересно и пресно — всё одно и то же, как рельефы на карте», — поделилась своим мнением Valentina S.

Ряд пользователей указывает на то, что Европа не выйдет из подчинения США до тех пор, пока не появится той страны, которая сумеет перехватить у Вашингтона инициативу.

«А Россия разве сама не следует установкам США? Сколько в Америку денег финансируется? Сколько у нас там граждан живёт, а сколько наших чиновников туда свои семьи перевезли?» — интересуется Владимир Б.

«Сначала самим необходимо обрести самостоятельность и независимость и уж только затем требовать от Европы того же. Всё ещё пытаемся с Америкой целоваться. Вот только постоянно оплеухи получаем. Пора уже с этим завязывать», — считает Андрей У.

Напомним, 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что США пытаются повлиять на своих партнёров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в этой части света возобладает здравый смысл, и «европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме».