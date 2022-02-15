Вашингтон, 15 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рекомендует усилить конкуренцию в оборонно-промышленном комплексе, поскольку сложившаяся консолидация угрожает национальной безопасности, сообщает 15 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Начиная с 1990 годов число основных подрядчиков оборонно-промышленного комплекса США сократилось с 51 до 5. Еще одной проблемой считается тот факт, что 90% ракет изготавливают всего три производителя.

Отмечается, что такая консолидация в секторе обороны может угрожать американским миссиям, представляя значительные риски для национальной безопасности. Отсутствие конкуренции также ограничивает рвение компаний к инновациям, приводя к увеличению расходов налогоплательщиков.

Ранее палата представителей США с небольшим перевесом проголосовала за принятие многомиллиардного законопроекта, целью которого является повышение конкурентоспособности Соединённых Штатов на фоне развития Китая.