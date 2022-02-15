Ливерпуль, Великобритания, 15 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. 36-летний английский центральный полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может остаться в клубе еще на два сезона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «мерсисайдцев» предложило Милнеру подписать новое двухлетнее соглашение.

Postproduktie.nl Джеймс Милнер

Текущий контракт Джеймса Милнера с «мерсисайдцами» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 36-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

Воспитанник «Лидс Юнайтед» выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2015 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. До «Манчестер Сити» футболист выступал за «Суиндон Таун», «Ньюкасл» и «Астон Виллу».

Ранее сообщалось, что Джеймс Милнер установил уникальное достижение в рамках Английской Премьер-лиги. Полузащитник «Ливерпуля» принял участие в матче 22-го тура против «Брентфорла». Таким образом, Милнер стал первым футболистом, который сыграл в Англии в возрасте 16 и 36 лет. В 2002 году футболист дебютировал в АПЛ в составе «Лидс Юнайтед».