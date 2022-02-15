Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:50 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области местного жителя осудили за причинение девятилетнему мальчику смерти по неосторожности. Приговор 15 февраля вынес Тагилстроевский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Трагедия произошла ночью 24 июля. Находясь на крыльце магазина-бара на ул. Победы при попытке взобраться на перила крыльца ребёнок ухватился за металлическую конструкцию антивандальной решетки внешнего блока кондиционера и был поражён электричеством.

Оказалось, что установленная ранее монтажником рекламная световая вывеска не была заземлена. Суд назначил гражданину год ограничения свободы и взыскал с него 700 тыс. морального вреда.