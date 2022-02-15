Таллин, 15 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Во вторник, 15 февраля, новый Чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Владимир Липаев прибыл в Таллин и приступил к своим обязанностям. Об этом посольство сообщило на своей странице в социальной сетиFacebook.

Дипломат Владимир Липаев был назначен послом России в Эстонии 15 декабря 2021 года приказом российского президента Владимира Путина.Другим указом Путин освободил от обязанностей предыдущего посла РФ в Эстонии Александра Петрова, который покинул Таллин в январе2022года.

62-летнийВладимир Липаев— профессиональный дипломат с многолетним стажем. В системе МИД с 1981 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. Был советником посольства России в Норвегии и генеральным консулом РФ во Франкфурте-на-Майне (Германия).

До назначения послом в Эстонии занимал должность заместителя директора Департамента кадров МИД РФ.