Лос-Анджелес, США, , 16:51 — REGNUM Имена звёздных ведущих премии «Оскар-2022» подверглись огласке. Информацию об этом предоставил портал Film.ru 15 февраля.

Премия «Оскар» Trkterra.ru

Так, в 2022 году возможность провести престижную церемонию предоставили Реджине Холл, Эми Шумер и Ванде Сайкс. Примечательно, что впервые в истории «Оскара» все три ведущих являются женщинами.

Напомним, что «Оскар-2022» состоится 27 марта 2022 года. Номинанты на премию были озвучены 8 февраля 2022 года.

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