Таллин, 15 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас допустила досадную промашку в глазах оппозиции, заявив на заседании парламента «мое правительство» о действующем кабинете министров.

Об этом сообщил портал эстонских национал-консерваторов в редакционной заметке «Мое правительство»: Кая Каллас ведет себя как монарх».

«Мое правительство, как и Реформистская партия (ее возглавляет Каллас — прим. ИА REGNUM) очень уважают частную жизнь людей, их право на защиту своих данных», — заявила Каллас, отвечая на вопросы народных депутатов о ценах на энергоносители и действиях кабинета министров.

Этим немедленно воспользовались представители Эстонской Консервативной Народной партииEKRE(Партия реформ), парламентарий Рихо Брейвел заметил во время публичной дискуссии: «Я не считаю хорошим тоном, если вы говорите «мое правительство» с трибуны парламента. Это наше правительство, которым вы назначены руководить».

Каллас заявила, что ничего такого не говорила, однако ей продемонстрировали стенограмму выступления.

Действующую главу эстонского правительства как оппозиция, так и представители входящей в коалицию Центристской партии неоднократно обвиняли в «замашках диктатора» при решении важных государственных и общественных задач. Кая Каллас — дочь бывшего премьер-министра и основателя Реформистской партии Сийма Калласа.