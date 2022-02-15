Манчестер, Великобритания, 15 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» подпишет 17-летнего бразильского флангового нападающего «Атлетико Минейро» Савио Морейру де Оливейру.

«Манчестер Сити»

Сообщается, что сумма трансфера составит 6,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает молодого бразильца в 5 миллионов евро. Следующий сезон Савиньо проведет в нидерландском ПСВ на правах аренды.

В подписании Савиньо также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и система клубов «Ред Булл».

В текущем сезоне Лиги Минейро бразилец принял участие в двух встречах, проведя на поле суммарно 70 минут.

По итогам прошлого сезона «Атлетико Минейро», одержав 26 побед и набрав 84 очка, стал победителем бразильской Серии А 2021. Савиньо также стал обладателем трофея, так как сыграл в четырех матчах чемпионата.