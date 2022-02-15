Таллин, , 16:42 — REGNUM Департамент развития и экономики Нарвы (северо-восточная Эстония) начал работу по созданию оригинального бренда приграничного с Россией города. Об этом сообщил региональный портал gazeta.ee.

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

«Бренд города — это концепция города, это то, как мы себя транслируем вовне, те ассоциации, которые возникают, когда говорят о Нарве», — объяснила смысл инициативы старший специалистдепартамента Ольга Смирнова.

В начале февраля прошлопервое обсуждение создания бренда в фокусной группе. Об уникальности Нарвы, ее сильных и слабых сторонах дискутировали чиновники, предприниматели, представители сектора гостеприимства, музейные работники.

Теперь ждут активного участия горожан— для этого их приглашают участвовать в онлайн-опросе на тему будущего бренда. Им предлагается овтетить на 5 вопросов, в том числе «Нравится ли вам имеющийся городской логотип?», «Подходит ли Нарве имеющийся слоган «Город хорошей энергии» или его нужно изменить?», «Назовите три слова, которые выражают либо ассоциируются с чем-то позитивным в Нарве?» и другие.

Ответы от рядовых горожан ждут до 23 февраля 2022 года.