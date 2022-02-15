Ижевск, 15 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В 2022 году, согласно планам экономического блока правительства Удмуртии, важнейшей задачей является диверсификация структуры экономики региона без снижения нефтедобычи и доли ОПК (оборонно-промышленного комплекса). Об этом заявил первый зампред региона Константин Сунцов в ходе сессии республиканского парламента.

Kurganobl.ru Промышленное производство

Сейчас поступления в бюджет Удмуртии от предприятий нефтедобычи и ОПК составляют большую часть, в то же время, данные отрасли максимально зависимы от внешних факторов, поэтому единственно верным решением видится уверенный рост других отраслей.

«Важно сфокусироваться на поддержке тех отраслей, которые показывают максимальную эффективность для бюджета. Это обрабатывающие производства, IT-сфера, малое и среднее предпринимательство, экспорт», — подчеркнул Сунцов.

В числе одной из первых мер он назвал продолжение работы над снижением административных барьеров. Планируется принять закон о защите и поощрении капиталовложений, упрощении процедур получения льготных кредитов для начинающего бизнеса, «тайный клиент» по оценке работы муниципальных образований с бизнесом и инвесторами.

Также власти республики намерены стимулировать привлечение инвесторов за счет развития инфраструктуры, уже одобрено 11 новых инвестиционных проектов Удмуртии, с объемом инвестиций 9,6 млрд рублей, стоимостью инфраструктуры — 2,3 млрд рублей и созданием 3 276 рабочих мест. Также для инвесторов разработана «Промышленная ипотека». Резиденты будущего индустриального парка «Ижевск» смогут построить или приобрести площади с авансовым платежом 10% и рассрочкой на 10 лет с удорожанием 7,5% в год.

Для инвесторов будут сохраняться налоговые преференции. Сейчас резиденты промпарков «Глазов» и «Сарапул» могут пользоваться льготами по налогу на имущество, землю, прибыль. В 2022 году планируется освободить предприятия от уплаты налога на имущество, которое построено в рамках инвестпроекта вне территории ОЭЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, проект индустриального парка «Ижевск» был представлен потенциальным инвесторам на форуме «Сделано в Удмуртии». Планируется, что индустриальный парк площадью 40 гектаров будет располагаться в Завьяловском районе республики.

Проект будет реализовывать Корпорация развития региона в рамках федеральной программы «1704».

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