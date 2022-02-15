Калуга, , 19:23 — REGNUM В Калуге с 12 по 16 апреля состоится третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В программу фестиваля войдет 80 фильмов — полнометражные, анимационные, короткометражные, документальные фильмы из 26 стран мира. Об этом 15 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

Пресс-служба правительства Калужской области

Помимо конкурсных показов будут также представлены программы полнокупольного кино и документальных фильмов студии «Роскосмос», лекции, мастер-классы и творческие встречи с космонавтами, кинематографистами, учеными, представителями космической отрасли. А также программу ретроспектив, посвященных 165-летию основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, 115-летию главного конструктора ракетной техники СССР Сергея Королева, 90-летию кинорежиссера Андрея Тарковского.

«Просматривая поданные заявки на участие, мы, отдавая приоритет оценке художественных качеств работ, принимали во внимание и многие факторы — наиболее полное соответствие тематике фестиваля, возможность скомпоновать фильмы в сеансы — это относится, большей частью, к короткометражным и анимационным работам, так, чтобы зрители разных возрастов и с разными интересами смогли выбрать самые им подходящие. К нашему большому сожалению, программа фестиваля не смогла вместить все заслуживающие внимания проекты, но те, что в нее вошли, по нашему мнению, будут интересны всем любителям «космического» кино», — отметил президент Международного кинофестиваля «Циолковский» Игорь Угольников.

Основные фестивальные мероприятия и кинопоказы 2022 года пройдут традиционно, в Государственном музее истории космонавтики и Калужском Инновационном культурном центре. Кроме того, планируется, что фестивальными площадками станут также Дом Музыки, пространство актуального искусства Pro Arts, кинотеатр «Центральный» и научная библиотека имени В. Г. Белинского. Часть киносеансов состоится в кинотеатрах городов Калужской области. МКФ «Циолковский» пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, ГК «Роскосмос», правительства Калужской области, администрации города Калуги, коммерческих и общественных организаций.

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