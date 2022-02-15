Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Международная юридическая фирма прекратила вести финансовую отчетность компании экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что больше не отвечает за свою десятилетнюю работу на политика, сообщает 15 февраля Reuters.

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Фирма Mazars USA, работавшая с Trump Organization, указала в письме, что на ее финансовую отчетность за 2011−2020 годы больше нельзя полагаться.

Напомним, что в данный момент генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс проводит расследование, касающееся Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она манипулировала оценкой стоимости своих объектов недвижимости.

Сам Трамп утверждает, что Джеймс политизирует расследование и тем самым нарушает его права в соответствии с Конституцией США.

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