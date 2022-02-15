Грозный, , 16:38 — REGNUM В Чечне признан виновным в растрате военнослужащий войсковой части 87 579 капитан Максим Ч. Офицер был уличен в хищении топлива на сумму 1,2 млн рублей, сообщили 15 февраля в пресс-службе Следственного комитета РФ по Южному военному округу.

Суд

Фигурант дела «неоднократно продавал дизельное топливо, предназначенное для эксплуатации агрегатов на территории части». В общей сложности он смог украсть с 2020 по 2021 год 31 тыс. литров топлива. В рамках расследования он добровольно возместил свыше 794 тыс. рублей ущерба, также был наложен арест на его автомашину MAZDA СХ-7 АWD.

По решению Грозненского гарнизонного военного суда подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.