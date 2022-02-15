Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга добавили три советских здания и монумент. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Монумент героическим защитникам Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

На заседании рабочей группы при КГИОП из всего предложенного списка объектов выбрали первые четыре. Туда вошли монумент Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Московском районе, здание ТЮЗа, главное здание яхт-клуба профсоюзов и пятый корпус Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ).

Особенность монумента на площади Победы заключается в том, что сооружение представляет собой сложный комплекс разных видов искусства: архитектуры, скульптуры и монументально-декоративной живописи. Кроме культурной ценности, он также важен и в плане застройки района, обрамляя круговое движение и являясь своеобразными «воротами» города с юга. А главная ценность монумента — истерическая, так как он посвящён блокаде Ленинграда.

Здание Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева представляет прежде всего интерес в архитектуре. В нём отмечается переходный стиль между сталинской неоклассикой и модернистской архитектурой 60−70 годов двадцатого столетия. Стоит отметить и его роль в формировании облика города.

ТЮЗ на Пионерской площади в Санкт-Петербурге George Shuklin

Здание яхт-клуба профсоюзов также выделяется своим оформлением. Решения в проекте были оценены критиками и историками архитектуры. Здание рассматривали в статьях, журналах, ему были посвящены и отдельные главы книг.

В корпусе №5 ЛЭТИ находит отражение ленинградский кирпичный брутализм во второй половине XX века. Его особенностью также является подход архитектора В.Л. Левиаша. В проектировке используется приём помещения системы коммуникаций здания в специальных шахтах, выделяющихся на фасадах. Этот подход использовался и в западной архитектуре того времени.

Отметим, рабочая группа при КГИОП не остановится на этих зданиях при обсуждении объектов советской архитектуры. Список советских объектов, которым может быть присвоен охранный статус, составлен союзом архитекторов. В него входит 18 зданий.

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