История вопроса

22 декабря 2021 года правоохранительные органы задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Ему были предъявлены обвинения по двум эпизодам: ректора вуза обвиняют в подстрекательстве и приготовлению к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, — совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях следствие считает Гафурова подстрекателем.



Показания на Гафурова дал Адыган Саляхов – лидер преступной группировки «29-й комплекс», которая орудовала в 90-х и начале 2000-х годов в Москве, Татарии и на Украине.



Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов, убитый в Москве 28 августа 1999 года.



Гафуров отказывается признать свою вину. Он был помещен под стражу.



Ректором Казанского федерального университета Гафуров стал в 2010 году.

