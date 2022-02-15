Москва, 15 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Басманный суд города Москвы продлил арест экс-ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Об этом сообщает «БИЗНЕС-Online» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Обвинение на прошлой неделе ходатайствовало о продлении ареста бывшему руководителю казанского вуза. обвиняемого в подстрекательстве к убийству.

По итогам судебного заседания, состоявшегося 15 февраля, Гафуров останется в следственном изоляторе до 25 апреля.

ИА REGNUM напоминает, Гафурова задержали в Казани в декабре 2021 года. Ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам: в подстрекательстве и приготовлению к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, — совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Убийство, о котором идёт речь, было, как полагает следствие, совершено в 90-е годы.

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