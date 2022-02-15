Рига, 15 февраля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. У здания городской ратуши Риги по распоряжению мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса вывешен государственный флаг Украины. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Отмечается, что сделано это в знак солидарности и поддержки. «Народ Украины имеет право формировать свое будущее. И никто не может решать за него, только сама Украина. И конечно страна, пережившая нечто подобное, должна проявить солидарность», — объяснил свое решение мэр Стакис.

На церемонии выступил и посол Украины в Латвии Александр Мищенко. Он заявил, что «Украина сегодня защищает не только себя и свой суверенитет, она так же охраняет европейские ценности и демократию». Он особо подчеркнул, что Латвия — одна их тех стран Европы, которые «говорят Путину «нет»: «Не секрет, что некоторые страны боятся сказать Путину твердое «нет». Но я рад, что Латвия именно та страна, которая громко сказала «нет».

Мэр Риги Стакис известен тем, что в ходе проводимого в Латвии Чемпионата мира по хоккею с шайбой снял с постамента государственный флаг страны-участницы первенства Белоруссии и вывесил вместо него флаг белорусской внесистемной оппозиции. Действия Стакиса были осуждены в Минске и Москве, но латвийский МИД поддержал скандального мэра.