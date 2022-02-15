Москва, , 16:36 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за выброшенный в неположенном месте мусор, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В КоАП вводятся новые статьи, в частности, «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, выразившееся в сбросе (выгрузке) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест».

За выброшенный не в контейнеры мусор будут наказывать штрафом граждан в размере до 30 тыс. рублей, а юрлиц — до 120 тыс. рублей.

Санкции предполагаются и для водителей, оставляющих мусор на обочинах.

Особое внимание — сбросу отходов в необорудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных зон, лесопарков, садоводческих товариществ. Так как в большинстве случаев нарушение совершается с использованием транспортных средств (малотоннажных грузовых автомобилей, мусоровозов, самосвалов), принадлежащих гражданам, вводится конфискация автотранспорта.

Предполагается, что выброс мусора будет фиксироваться работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото и киносъемки, видеозаписи, размещенными в местах наиболее вероятного сброса отходов (по аналогии с техническими средствами, фиксирующими правонарушения в сфере безопасности дорожного движения), а также специализированными фото-ловушками, автоматически срабатывающими при движении вблизи мест установки. Указанные технические средства могут использоваться в условиях низкой освещенности и в ночное время, пояснили авторы инициативы — депутаты Мосгордумы и Мособлдумы.

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