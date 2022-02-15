Курск, 15 февраля 2022, 16:35 — REGNUM В Курской области учебные заведения вернутся к очному формату обучения с 21 февраля. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявил губернатор Роман Старовойт.
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Решение было принято в связи с тем, что в регионе постепенно снижается количество ковид-пациентов.
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