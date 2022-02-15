Курск, , 16:35 — REGNUM В Курской области учебные заведения вернутся к очному формату обучения с 21 февраля. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 15 февраля заявил губернатор Роман Старовойт.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Решение было принято в связи с тем, что в регионе постепенно снижается количество ковид-пациентов.

«Приняли решение о выходе учеников с дистанционного обучения с 21 февраля. Все остальные решения по снятию ограничений обсудим на оперштабе в четверг», — прокомментировал Старовойт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области за сутки госпитализированы 218 ковид-пациентов