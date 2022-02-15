Стокгольм, , 16:50 — REGNUM Шведский музыкальный коллектив Drain Gang выступит в России в рамках концертного тура. Информацию об этом опубликовал The Flow 15 февраля.

Drain Gang Скриншот YouTube

Так, 5 марта 2022 года артисты планируют выступить в клубе «Морзе» в Санкт-Петербурге, а на следующий день дать концерт в московском «ГлавClub». Этот визит станет первым для коллектива на территорию России.

Напомним, что Drain Gang начали свою деятельность в 2013 году. Всемирная известность пришла к коллективу благодаря уникальному стилю клауд-рэп.

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