Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудником отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (ОБ ППСП) УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в отношении административно задержаанного правонарушителя. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 ноября 2021 года в Приморском районе были задержаны двое молодых людей, которые выходили из ресторана. К одному из них, по словам пострадавшего, один из полицейских применил физическую силу и электрошокер. Спустя несколько часов в отделе полиции потерпевшего отпустили, выписав штраф за мелкое хулиганство в 500 рублей.

Как уточнили в свою очередь в ГУ МВД, оперативниками собственной безопасности регионального Главка проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к превышению должностных полномочий.

«Предварительно установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник ОБ ППСП УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга в отделе полиции применил физическую силу к ранее судимому 34-летнему гражданину, задержанному за совершение административного правонарушения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также в Главке уточнили, что при подтверждении вины полицейского, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке.