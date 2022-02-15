Ярославль, 15 февраля 2022, 16:57 — REGNUM Скорость движения по мосту через Которосль в Ярославле ограничили 50 километрами в час по рекомендации научно-исследовательского института. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
В ближайшее время ремонт моста не планируется, так как в целом мост продолжает оставаться безопасной конструкцией. Повреждения влияют только на срок эксплуатации и службы сооружения.
Отметим, что капитальный ремонт моста проводился перед тысячелетием Ярославля, которое отмечалось в 2010 году.