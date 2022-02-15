Ярославль, 15 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Скорость движения по мосту через Которосль в Ярославле ограничили 50 километрами в час по рекомендации научно-исследовательского института. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Мост через Которосль в Ярославле

«В 2020 году ООО «НИИ МИГС» проведено обследование моста через реку Которосль по Московскому проспекту в соответствии с «Инструкцией по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах» ФДД Минтранса России, ГП «РосдорНИИ». По результатам оценки транспортно-эксплуатационных показателей установлено, что безопасная скорость проезда по сооружению составляет 50 км/ч по углам перелома. Общая оценка технического состояния сооружения — удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В ближайшее время ремонт моста не планируется, так как в целом мост продолжает оставаться безопасной конструкцией. Повреждения влияют только на срок эксплуатации и службы сооружения.

Отметим, что капитальный ремонт моста проводился перед тысячелетием Ярославля, которое отмечалось в 2010 году.